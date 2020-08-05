Американские генералы сомневаются в производственном характере взрыва в Ливане.

Дональд Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением". Об этом американский лидер рассказал во время пресс-конференции с журналистами. Политик объяснил, что встречался с генералами США, которые считают произошедшее в Ливана атакой.

Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва Дональд Трамп, президент США

Глава Белого дома отметил, что трагедия в Бейруте похожа на нападение с применением бомбы.

Напомним, что в порту Бейрута вечером 4 августа прогремел взрыв. Из-за этого разрушенными оказалась половина зданий города. В настоящее время больницы Бейрута переполнены пострадавшими. Раненых около четырех тысяч человек. Еще 78 местных жителей считаются погибшими. Большое количество людей пропало без вести. На территории Ливана объявлен трехдневный траур по погибшим.

Дональд Трамп назвал взрыв в Ливане ужасной атакой.

Видео: The White House