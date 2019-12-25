Трамп предложил Байдену пройти тест на стимуляторы

Президент готов пройти тест на стимулирующие препараты вместе с Байденом.

Президент США Дональд Трамп предложил кандидату на пост президента от демократов Джо Байдену пройти тест на стимуляторы. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Журналисты поинтересовались у Трампа, почему он подозревает Байдена в употреблении допингов. Тот ответил, что видит разницу между тем, как Байден ведет себя сейчас, и тем, как он вел себя во время дебатов несколько месяцев назад. Действующий президент считает, что во время дебатов его соперник выглядел неубедительно.

Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд… И он, и я должны пройти тест на препараты. - Дональд Трамп, президент США

На данный момент главному сопернику действующего президента США 77 лет. Трамп младше Байдена на 3 года. Если политиков выберут на предстоящих выборах, то оба кандидата поставят рекорд по возрасту вступления в должность главы государства.

Ранее мы сообщили, что Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство.