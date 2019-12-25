Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство

По словам венесуэльского политика, США разыскивают киллера для убийства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава США Дональд Трамп одобрил его убийство. Чиновник отметил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter, что сейчас американцы разыскивают подходящего снайпера, который сможет осуществить заказ.

Я был жертвой самой грубой агрессии. Правительство США… предложило 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Политик не исключил, что группу киллеров Вашингтон найдет в Венесуэле. По словам Мадуро, Трамп "еще не решил".

Напомним, что весной 2020 года Минюст США обвинил Мадуро и еще 14 государственных деятелей Венесуэлы в причастности к наркоторговле. Госдепартамент США объявил награду за президента в размере 15 млн долларов. Сам Мадуро уже обвинял Вашингтон в покушении на себя. Политик рассказал, что в 2019 году было несколько неудачных попыток, организованных Колумбией по заказу США.

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