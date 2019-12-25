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Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
Сегодня, 8:03
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lesjasap

Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство

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По словам венесуэльского политика, США разыскивают киллера для убийства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава США Дональд Трамп одобрил его убийство. Чиновник отметил в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter, что сейчас американцы разыскивают подходящего снайпера, который сможет осуществить заказ.

Я был жертвой самой грубой агрессии. Правительство США… предложило 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп одобрил мое убийство, я не преувеличиваю

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Политик не исключил, что группу киллеров Вашингтон найдет в Венесуэле. По словам Мадуро, Трамп "еще не решил". 

Напомним, что весной 2020 года Минюст США обвинил Мадуро и еще 14 государственных деятелей Венесуэлы в причастности к наркоторговле. Госдепартамент США объявил награду за президента в размере 15 млн долларов. Сам Мадуро уже обвинял Вашингтон в покушении на себя. Политик рассказал, что в 2019 году было несколько неудачных попыток, организованных Колумбией по заказу США.

В Евросоюзе рассмотрят признание Гуайдо президентом Венесуэлы.

Теги: венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, убийство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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