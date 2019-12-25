В Евросоюзе рассмотрят признание Гуайдо президентом Венесуэлы

Словакия сменила позицию по признанию Хуана Гуайдо главой Венесуэлы.

В Евросоюзе рассмотрят признание Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. Об этом сообщил глава МИД Словакии Игор Корчок. Политик объяснил, что министры внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС обсудят вопрос о признании Гуайдо законным правителем Венесуэлы.

От имени правительства Словакии я проинформирую Совет ЕС, что мы приняли решение признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы Игор Корчок, глава МИД Словакии

Эксперт отметил, что представители Словакии будут продвигать достижение единства ЕС по данному вопросу. Напомним, что ранее подобное постановление рассматривалось в феврале 2019 года. Против него выступили Италия и Словакия. Однако в 2020 году в Словакии сменилось правительство. МИД страны возглавил бывший посол в Вашингтоне.

Напомним, что 2 июля стало известно, что Верховный суд Великобритании призвал Хуана Гуайдо законным главой Венесуэлы. Инстанция отказалась передать режиму Николаса Мадуро 930 млн долларов в золотых слитках, которые хранятся в Банке Англии.

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