Венесуэла назвала санкции ЕС ностальгией по колониализму

Николасу Мадуро пришлось выслать посла ЕС из Венесуэлы.

Венесуэла назвала санкции Евросоюза ностальгией по колониализму. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Хорхе Арреаса в собственном Twitter-аккаунте. Политик отметил, что ограничения ЕС в отношении чиновников из Венесуэлы говорят о приверженности политике интервенционизма.

По словам Арреаса, санкции ЕС являются ностальгическими предпосылками по колониализму. Они ведут организацию "в бездну отсутствия законности, преследования и агрессии". Глава МИД Венесуэлы подчеркнул, что Каракас оставляет за собой право на решительные ответные меры.

Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о высылке представителя Евросоюза из страны. Он потребовал от ЕС проявить уважение.

Трамп прокомментировал возможность встречи с Мадуро.