Венесуэла назвала санкции ЕС ностальгией по колониализму

Венесуэла назвала санкции Евросоюза ностальгией по колониализму. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Хорхе Арреаса в собственном Twitter-аккаунте. Политик отметил, что ограничения ЕС в отношении чиновников из Венесуэлы говорят о приверженности политике интервенционизма.
По словам Арреаса, санкции ЕС являются ностальгическими предпосылками по колониализму. Они ведут организацию "в бездну отсутствия законности, преследования и агрессии". Глава МИД Венесуэлы подчеркнул, что Каракас оставляет за собой право на решительные ответные меры.
Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о высылке представителя Евросоюза из страны. Он потребовал от ЕС проявить уважение.
Трамп прокомментировал возможность встречи с Мадуро.
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