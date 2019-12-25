Трамп прокомментировал возможность встречи с Мадуро

Политик заявил, что подумает об этом, но не сейчас.

Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с Николасом Мадуро. Об этом американский лидер рассказал журналистам из Axios. Политик отметил, что мог бы подумать о встрече с главой Венесуэлы, но не в данный момент.

Мадуро хотел бы встретиться. Я всегда говорю: вы очень мало теряете со встречами. Но на этот момент я отказал им Дональд Трамп, президент США

Напомним, что с 21 января прошлого года в стране ведутся протесты в связи с приведением Мадуро к президентской присяге. Позже Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя президентом Венесуэлы. Его управление признал ряд стран, включая США. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой Запада". В качестве легитимного главы государства Мадуро поддерживают Россия, Китая, Турция и другие страны.

Болтон посчитал встречу Трампа и Ким Чен Ына ошибкой.