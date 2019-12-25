Болтон посчитал встречу Трампа и Ким Чен Ына ошибкой

Джон Болтон объяснил, что общение Трампа и Ким Чен Ына не пошло на пользу интересам США.

Встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в 2018 году посчитали стратегической ошибкой. Об этом в интервью для американского телеканала ABC заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Автор книги, посвященной своей работе в Белом доме рассказал журналистам, что Трампа в Сингапуре интересовало только количество собравшихся СМИ, которые фотографировали его и Ким Чен Ына во время пресс-конференции. Болтон добавил, что встреча пошла на пользу Трампу, но не США.

Бывший представитель Белого дома добавил, что он озабочен тем, что действующий глава государства может пойти на неоправданные уступки северокорейскому диктатору. В частности, во время встречи с Ким Чен Ыном Трамп говорил о возможном отказе от военных учений на Корейском полуострове.

Песков считает, что "Путин не может играть на Трампе, как на скрипке".