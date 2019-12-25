Путин считает, что Трамп не поддаётся на манипуляции".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что "Путин не может играть на Трампе, как на скрипке". Так он ответил на вопрос журналистов о том, что думает глава государства о выходе книги экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с мемуарами о работе в Белом доме.

Песков прокомментировал соответствующее заявление Болтона.

Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что сам российский президент не раз высказывал своё отношение к Трампу во многих интервью. При этом, по словам Пескова, Путин не считает, что президент США легко поддаётся на манипуляции.

Ранее в Кремле оценили задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико.