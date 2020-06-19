В Кремле оценили задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вмешивается во внутренний конфликт Белоруссии.

В Кремле оценили задержание претендента на пост президента Белоруссии Сергея Бабарико.

В пятницу, в беседе с журналистами, пресс-секретарь российского лидера отметил, что это внутренний конфликт в Белоруссии. Он подчеркнул, что обвинения в том, что Бабарико управляют из Москвы должны сопровождаться аргументацией и доказательствами. Что касаемо белорусских выборов, то тут Песков отметил, что все оценки последуют после завершения кампании.

Песков указал, что кандидатов на пост президента может выдвигать только народ Белоруссии. Так он опроверг мнение о том, что бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико имеет поддержку со стороны Москвы.

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Видео: Youtube/Телеканал ОНТ