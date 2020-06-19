На киностудии считают, что курение Волка было отличительной чертой персонажа. Однако, в наше время эта черта может исказить образ главного героя мультфильма.

Зрители больше не увидят курящего волка из "Ну, погоди!". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора киностудии "Союзмультфильм" Бориса Машковцева.

Машковцев рассказал, что сейчас идет работа над новыми сериями мультфильма. В них Волк не курит вообще ничего. Создатели "нового" Волка считают, что современному зрителю нужно иначе донести образ главного героя. Для этого необходимо использовать какие-то совершенно другие символы. Возможно в новых сериях изменятся голоса главных героев. Однако, Машковцев отметил, что создатели новых серий постараются сделать так, чтобы озвучка совпадала с классической.

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Видео: Youtube/Мультики студии Союзмультфильм