По мнению медика, хуже всего на зрение влияют сахарный диабет и гипертония.

Врач Александр Мясников озвучил болезни, которые приведут к потере зрения. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Мясников отметил, что скачки давления могут привести к серьезным проблемам. Он напомнил, что сетчатка глаза интенсивно снабжается кровью. А что касаемо сахарного диабета, то тут проблема заключается в поражении сосудов. Он подчеркнул, что диабет второго типа — это ещё хуже. Там негативное воздействие на глаза происходит ещё до повышения уровня глюкозы в крови.

Телеведущий подчеркнул, что абсолютно любой человек может сохранить зрение. Для этого достаточно не заниматься самолечением и регулярно проходить осмотр глазного дна.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что правительство расширило скидку для школьников на железнодорожные билеты.