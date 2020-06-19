Правительство расширило скидку для школьников на железнодорожные билеты. Соответствующий приказ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Раньше школьники могли покупать билеты со скидкой только в плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Затем, в марте был объявлен режим самоизоляции. Все льготы на проезд по Москве и области отменили из-за коронавируса.
В июне ограничения ослабили. Снова начали действовать социальные карты. Теперь держатели карт могут восстановить срок неиспользованных проездных документов. Это можно сделать с 12 июня.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что столичные ЗАГСы начнут регистрировать браки в торжественной обстановке.
Видео: Youtube/Дневник немосквича
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