Столичные ЗАГСы начнут регистрировать браки в торжественной обстановке

Столичные ЗАГСы и Дворцы бракосочетания начнут регистрировать браки в торжественной обстановке. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Перед проведением каждой церемонии в торжественном зале будут проводить санитарную обработку и проветривание помещений. С 26 июня москвичи смогут проводить бракосочетания на необычных площадках Москвы. Там будут действовать такие же правила, как и в ЗАГСах.
Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации раньше браки регистрировали в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что соперника Лукашенко и его сына отправили в СИЗО КГБ.
Видео: government.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все