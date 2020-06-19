Столичные ЗАГСы начнут регистрировать браки в торжественной обстановке

Проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака начнется с 23 июня.

Столичные ЗАГСы и Дворцы бракосочетания начнут регистрировать браки в торжественной обстановке. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Перед проведением каждой церемонии в торжественном зале будут проводить санитарную обработку и проветривание помещений. С 26 июня москвичи смогут проводить бракосочетания на необычных площадках Москвы. Там будут действовать такие же правила, как и в ЗАГСах.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации раньше браки регистрировали в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов.

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Видео: government.ru