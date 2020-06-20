Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Выход книги запланирован на 23 июня.

Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста США, где власти страны требовали запретить продажу мемуаров бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Свое решение судья объяснил тем фактом, что экземпляры книги уже была развезены по стране и попали в руки СМИ, отчего остановить утечку информации в любом случае было бы невозможно. Тем не менее, суд отметил, что власти США могут привлечь Байдена к административной или даже уголовной ответственности за раскрытие секретной информации.

По некоторым данным в своей книге Болтон рассказал о ряде важных решений Трампа, которые президент принимал, чтобы "быть переизбранным в 2020-ом году". В Белом доме обвинения бывшего сотрудники опровергли, а сам Трамп заяви, что книга "состоит из лжи и выдуманных историй", а ее автор "должен понести очень серьезную ответственность за публикацию".

Видео: CBC News