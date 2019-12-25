В Минобороны прокомментировали заход американского эсминца в территориальные воды Венесуэлы.

Венесуэла пригрозила США ответными мерами. Об этом в интервью для издания The New York Times сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. Чиновник заявил, что если корабль Военно-морского флота США еще раз приблизится к государственным границам Венесуэлы, то Каракас будет вынужден отреагировать на провокацию. В Минобороны призвали Америку не приближаться более чем на 50 километров к побережью и территориальным водам.

Напомним, что 23 июня ракетный эсминец USS Nitze США провел операцию под названием "Свобода навигации". В рамках миссии американцы пересекли пограничные территории Венесуэлы. В Южном командовании ВМС США опровергли эту информацию.

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео.