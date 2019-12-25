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Венесуэла пригрозила США ответными мерами
Сегодня, 9:27
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lesjasap

Венесуэла пригрозила США ответными мерами

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В Минобороны прокомментировали заход американского эсминца в территориальные воды Венесуэлы.

Венесуэла пригрозила США ответными мерами. Об этом в интервью для издания The New York Times сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес. Чиновник заявил, что если корабль Военно-морского флота США еще раз приблизится к государственным границам Венесуэлы, то Каракас будет вынужден отреагировать на провокацию. В Минобороны призвали Америку не приближаться более чем на 50 километров к побережью и территориальным водам.

Напомним, что 23 июня ракетный эсминец USS Nitze США провел операцию под названием "Свобода навигации". В рамках миссии американцы пересекли пограничные территории Венесуэлы. В Южном командовании ВМС США опровергли эту информацию. 

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео.

Теги: венесуэла, каракас, эсминец
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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