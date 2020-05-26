Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео

Авиация Венесуэлы сопроводила танкер, который везут стране нефть из Ирана.

Пролет венесуэльских истребителей над иранским танкером попал на видео. Об этом сообщили журналисты в Twitter-аккаунте Conflicts News Worldwide. Авторы поста написали о том, что местные самолеты Су-30 и F-16 Военно-воздушных сил сопроводили танкер Ирана. Они опубликовали видео, на котором боевая авиация Венесуэлы выстроилась ромбом при полете над иностранным судном.

В сообщении упоминается о том, что в сопровождении танкера участвовал эсминец ВМС Венесуэлы PO-13 "Экуана".

Напомним, что не менее пяти танкеров с нефтью направились из Ирана в Венесуэлу. В новейшей истории это событие стало первым относительно такой большой поставки топлива южноамериканской стране. Сейчас Венесуэла находится в нефтяном кризисе. Государство блокируют представители США и их союзники. Иран также попал под американские санкции.

Столкновение корабля ВМС Венесуэлы с круизным лайнером сняли на видео.