Особняк Элвиса Пресли испортили активисты Black Lives Matter

Также в Мемфисе пострадал амфитеатр Levitt Shell.

Особняк американского певца Элвиса Пресли испортили активисты Black Lives Matter. Об этом сообщили журналисты телеканала Fox News. В СМИ отметили, что протестующие изрисовали при помощи баллончиков с краской поместье Грейсленд в городе Мемфис, расположенном в штате Теннесси.

Вандалы оставили надписи BLM, No Justice No Peace. В переводе на русский язык фраза означает "Нет справедливости — нет мира". Также активисты призвали правительство разоружить полицейских на улицах. Демонстранты требуют, чтобы офицеры отвечали за гибель чернокожих граждан при задержании.

По предварительным оценкам властей, ремонт Грейсленда обойдется в 150 тысяч долларов (около 11 млн рублей). В Мемфисе также оказался поврежден амфитеатр под открытым небом Levitt Shell. На этой площадке Пресли давал свой первый платный концерт.

Второй сезон "Утреннего шоу" отправили на доработку из-за Black Lives Matter.

Фото: SheliaOConnor

