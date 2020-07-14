Полиция восстановила надпись.

На надпись Black Lives Matter у башни Трампа в Нью-Йорке разлили краску. Телеканал NBC New York опубликовал видео, на котором видно, как человек в темной одежде разливает по желтой надписи краску. После совершенного акта вандализма преступник сбежал. В связи с произошедшим местная полиция начала расследование.

Напомним, что ранее надпись Black Lives Matter на дорожном полотне около башни Дональда Трампа появилась в поддержку движения, борющегося за права чернокожих граждан. В настоящее время лозунг восстановили после повреждений. Глава города Билл де Блазио заявил, что нельзя отменить движение Black Lives Matter, так как это "больше, чем слова".

Тому, кто испортил нашу надпись на Пятой авеню: хорошая попытка. Департамент транспорта Нью-Йорка уже все восстановил Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка

Стоит отметить, что надпись поддержку прав чернокожих граждан США появилась также на основных улицах в ряде американских городов.

Трамп назвал решение Верховного суда по его финансовым документам "охотой на ведьм".

Видео: Youtube/ CBS 17