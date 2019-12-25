В Белом доме поддержали одно и не поддержали второе постановление Верховного суда США.

Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда по его финансовым документам "охотой на ведьм". Об этом глава государства заявил во время встречи с журналистами пула Белого дома. Политик отметил, что судебная инстанция отказала комитетам Конгресса, которые требовали предоставить им финансовые данные, касающиеся Трампа и его семьи. В еще одном постановлении Верховный суд решил, что прокуроры города Нью-Йорк могут затребовать налоговую информацию. На данный момент считается, что эти документ не будут обнародованы до проведения президентских выборов.

Это политическая охота на ведьм, такого никто никогда не видывал. Это фальшивка, вроде расследования Мюллера — то было тоже фальшивкой, но я выиграл. Это еще одна фальшивка Дональд Трамп, президент США

По словам политика, что он остался доволен одним и недоволен другим решением Верховного суда. В Вашингтоне приветствовали постановление Верховного суда отказать конгрессу в предоставлении документации.

Свидетель по импичменту Трампа покидает армию США.