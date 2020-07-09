Свидетель по импичменту Трампа покидает армию США

Подполковник прослужил в американской армии 21 год.

Ключевой свидетель по импичменту президента Дональда Трампа, подполковник Александр Виндман покидает армию США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвоката Дэвида Прессмана.

Виндман считает, что его будущее в армии "всегда будет ограничено" из-за политического возмездия со стороны действующего президента Соединенных Штатов и его союзников. Поверенный Виндмана уточнил, что подполковник прошел через "кампанию по травле, запугиванию и возмездию", а инициатором этой кампании выступал Дональд Трамп. Он хотел, чтобы Виндман выбрал между соблюдением закона и угождением президенту.

Подполковник решил, что лучше будет покинуть службу, чем переходить в Национальный военный колледж после общения с представителями американской армии, ведь они заявили, что "есть силы, которые работают против его продвижения в армии".

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Видео: Youtube/MSNBC