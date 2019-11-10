Главу Косово допросят по делу о военных преступлениях

Президент приедет в Гаагу 13 июля.

Главу самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи допросят по делу о военных преступлениях 1998-1999 годов. Об этом пишут "РИА Новости".

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге выдвинула обвинение в адрес Тачи. Они касаются преступлений в 1998-1999 годах. В свою очередь, Тачи заверил, что подаст в отставку в случае если Специальный суд по преступлениям утвердит обвинительный акт в отношении него за военные преступления.

В Facebook Тачи уточнил, что поедет в Гаагу по приглашению Специальной прокуратуры для беседы.

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Видео: Youtube/KlanKosova