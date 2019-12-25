Медведев подчеркнул, что не пытается предсказать новую гонку вооружений.

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил об угрозе гонки вооружений из-за политики США. Об этом он заявил в интервью ИД "Комсомольская правда".

По словам замруководителя Совбеза РФ, нужно предпринять усилия для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений. Пока СНВ-3 остается единственным договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он напомнил, что соглашение истекает в феврале 2021 года. Медведев уточнил, что российская сторона неоднократно пыталась убедить США продлить СНВ-3. Однако, пока штаты не пошли на этот шаг. Возможно, Вашингтон просто не намерен это сделать.

Американская администрация хочет привлечь Китай к российско-американским переговорам по продлению стратегического договора СНВ-3. При этом, китайские власти утверждают, что Пекин не заинтересован в этом.

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