Министр заявил, что страшное насилие на улицах – это попытка госпереворота.

В Минобороны Сербии беспорядки расценили, как попытку начать гражданскую войну. Об этом сообщил глава сербского министерства Александр Вулин.

В министерстве уточнили, что текущую ситуацию нельзя расценить по-другому. Они считают, что у сербов нет никаких причин поджигать здание Скупщины или Городскую управу Нови-Сада. Помимо этого, они нападают на полицию, избивают людей на улицах и подвергают опасности жизнь и имущество граждан. Вулин добавил, что теми, кто хочет начать госпереворот движет ненависть к президенту Александру Вучичу, к членам его семьи и каждому, кто стоит с ним на одной политической стороне.

Напомним, что 7 июля в Сербии начались акции протеста. Людей не устраивает эпидемиологическая ситуация в стране и действия властей, направленные на борьбу с инфекцией. Люди пришли к парламенту в Белграде сразу после того, как президент ввел комендантский час с пятницы по понедельник.

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Видео: Youtube/Sleuth Media