Володин прокомментировал задержание Фургала

Спикер Госдумы считает, что перед законом все должны быть равны.

Вячеслав Володин прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во время пленарного заседания ГД. По словам спикера Государственной Думы, перед законом должны быть все равны. Он добавил, что исключением не может являться партийная принадлежность.

Перед законом все равны, предъявлены обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали все правильно Вячеслав Володин, спикер Госдумы России

Депутат отметил, что вменяемые Фургалу обвинения говорят о преступлениях, которые произошли около 15-16 лет назад. Он призвал правоохранителей не обращать внимание "в рамках такого серьезного обвинения в заказном убийстве", принадлежал ли подозреваемый к партии власти или оппозиции.

Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств.

Видео: Госдума РФ