В отношении Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.

Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она объяснила, что против Сергея Фургала возбуждено уголовное дело.

Фигуранта расследования подозревают в преступлениях, произошедших в период с 2004 по 2005 года. Чиновника считают причастным к покушению на убийство конкурента по бизнесу, а также убийстве двух предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Делом СК начал заниматься после информации о том, что на должности главы региона Фургал начал принимать решения, аффилированные в пользу определенных компаний. Это вызвало недовольство среди местных бизнесменов. Они посчитали, что их права оказались ущемлены.

Киллеры дали показания на губернатора Хабаровского края.

Видео: СК России.