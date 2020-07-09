Опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Фургала в Москву

Опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Москву. Ролик разместили представители Следственного комитета России. На кадрах видно, как чиновник выходит из автомобиля в сопровождении представителей спецслужб. Затем мужчина поднялся на борт лайнера.
Напомним, что главу Хабаровского края обвиняют в участии в преступном сообществе. Его подозревают в совершении ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах. Они были совершены на территории Амурской области, Хабаровского и Приморского краев.В ближайшее время Фургалу предъявят обвинение. Следствие считает его виновным в покушении на убийство и убийстве нескольких человек. По данному делу уже арестованы четверо членов ОПГ.
В Москве обвинение намерено обратиться к суду с ходатайством о заключении Сергея Фургала под стражу.
Врио главы Хабаровского края будет назначать Путин.
Видео: СК России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все