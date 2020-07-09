Врио главы Хабаровского края будет назначать Путин

Назначение исполняющего обязанности председателя правительства края является прерогативой губернатора.

Назначать временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края будет президент России Владимир Путин. Об этом рассказали в пресс-службе региона.

Врио губернатора может назначить только президент. пресс-служба Хабаровского края

В сообщении сказано, что назначение исполняющего обязанности председателя правительства края является прерогативой губернатора.

Ранее мы писали, что выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года. Это произойдёт, если президент России Владимир Путина отстранит от должности задержанного сегодня главу региона Сергея Фургала. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на председателя избирательной комиссии Хабаровского края Василия Агуленко.