За 90–100 дней до голосования будут назначены выборы.

Выборы главы Хабаровского края могут пройти осенью 2021 года. Это произойдёт, если президент России Владимир Путина отстранит от должности задержанного сегодня главу региона Сергея Фургала. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на председателя избирательной комиссии Хабаровского края Василия Агуленко.

- Сроки будут назначены в июне 2021 года, одновременно с выборами депутатов Госдумы. - Василий Агуленко, глава избиркома Хабаровского края

Он отметил, что за 90–100 дней до голосования будут назначены выборы.

Ранее мы писали, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали отправили в Москву. В скором времени ему предъявят обвинение, а суд должен выбрать меру пресечения.

Видео: СК России