Сергея Фургала подозревают в покушении на убийство и убийстве двух человек.

Киллеры дали показания на губернатора Хабаровского края. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана петренко в интервью для ТАСС. Чиновница отметила, что исполнители заказный убийств назвали Сергея Фургала организатором преступлений.

Согласно информации от Петренко, в ходе следствия установлено, что показания против губернатора Хабаровского края также дал один из организаторов ОПГ. По словам киллеров, Фургал отвечал за деятельность преступной группировки.

В настоящее время мужчину подозревают в покушении на убийство (против Александра Смольского), а также убийстве нескольких человек. В СК считают, что Фургал заказал смерть в отношении бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова из-за разногласий. Эти преступления совершены в 2004-2005 годах на территории хабаровского края и Амурской области.

Врио главы Хабаровского края будет назначать Путин.