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СМИ: указавших на Фургала источников задержали в прошлом году

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Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении организованной преступной группировки.

Указавших на задержанного сегодня губернатора Хабаравского края Сергея Фургала источников задержали в прошлом году. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственного источника, знакомого с ситуацией.

Он утверждает, что в прошлом году сотрудники правоохранительных органов взяли преступников и те признались, в том числе, в убийствах по заказу и указали на Фургала. Следствие подозревает, напомним, что заказчиком выступал Фургал.

В Следственном комитете рассказали, что Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении организованной преступной группировки, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан.

Ранее было опубликовано видео вывоза губернатора Хабаровского края Фургала в Москву.

Видео: СК России

Теги: сергей фургал, следственный комитет, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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