В Нью-Йорке напротив башни Трампа появилась надпись "Black lives matter"

В акции принял участие мэр города.

Напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке появилась большая желтая надпись Black lives matter. Об этом сообщили местные СМИ. Они рассказали, что увидеть лозунг можно с проезжей части Пятой авеню. На данном участке сейчас перекрыто автомобильное движение.

Президент Трамп сказал, что мы опорочим роскошь Пятой авеню. Позвольте мне сказать вам, мы ничего не порочим. Мы освобождаем Пятую авеню Билл де Блазио, мэр города Нью-Йорк

Политик отметил, что вместе с супругой приняли участие в раскраске букв. В мероприятие также был задействован Эл Шарптон. Последний считается одним из самых известных в США борцов за права чернокожих граждан. Блазио добавил, что сегодня горд сделал заявление о том, что "имеет значение".

Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его.

Видео: YouTube / CBS News