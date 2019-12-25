Дональд Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его. Об этом американский лидер рассказал в интервью для журналистов телеканала Fox News. По словам политика, рэпер является "хорошим парнем", с котором Трамп "в ладах".
Мне нравится, что его голос услышат, но он всегда был за нас и всегда будет за нас, его жена будет за нас
Дональд Трамп, президент США
Глава Белого дома отметил, что музыкант уже пропустил крайние сроки для регистрации кандидатом во многих американских штатах. В связи с этим Уэсту придется решать возникшую проблему, если он все же намерен баллотироваться.
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