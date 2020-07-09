В Словении неизвестные вандалы повредили деревянную фигуру первой леди США.

Статую Мелании Трамп подожгли на ее родине. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Они сослались на заявление автора идеи памятника Брэда Дауни. Напмоним, что деревянная фигура первой леди США появилась в 2019 году на территории Словении. Объект разместили в городе Севницы.

В настоящее время ведется расследование по факту поджога скульптуры. Устанавливаются причины вандализма. Пострадавшую фигуру Мелании убрали с постамента.

Напомним, что арт-объект изображал супругу президента США в голубом платье, в котором они присутствовала на инаугурации супруга.

Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США.

Видео: YouTube / The National