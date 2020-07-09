Статую Мелании Трамп подожгли на ее родине. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Они сослались на заявление автора идеи памятника Брэда Дауни. Напмоним, что деревянная фигура первой леди США появилась в 2019 году на территории Словении. Объект разместили в городе Севницы.
В настоящее время ведется расследование по факту поджога скульптуры. Устанавливаются причины вандализма. Пострадавшую фигуру Мелании убрали с постамента.
Напомним, что арт-объект изображал супругу президента США в голубом платье, в котором они присутствовала на инаугурации супруга.
Протестующие атаковали полицейские участки в двух городах США.
Видео: YouTube / The National
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