NYP: в Нью-Йорке мужчина с ножом мясника напал на прохожих

Известно о ранении трех девочек и женщины.

Мужчина ранил нескольких человек ножом мясника в Нью-Йорке. Затем нападавшего нейтрализовали местными правоохранительными органами. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания The New York Post. Авторы материала уточнили, что множество людей пострадал из-за атаки, которая произошла в Бруклине утром 6 марта. В статье говорится о том, что среди пациентов оказались три несовершеннолетних девочки в возрасте от 8 до 16 лет, а также одна взрослая женщина. В СМИ добавили, что подозреваемый в преступлении сначала проигнорировал приказ прибывшей на место полиции бросить холодное оружие на землю, после чего попытался напасть на сотрудников правопорядка. Далее в отношении злоумышленника были произведены несколько выстрелов. Мужчина получил несколько пулевых ранений и был госпитализирован с места инцидента.

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