На 72-й церемонии вручения наград "Эмми" сериал выдвинули в четырех основных актерских категориях.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что второй сезон "Утреннего шоу" отправили на доработку из-за Black Lives Matter. Об этом рассказал в беседе с порталом Deadline исполнитель одной из ролей Марк Дюпласс.

Отмечается, что при этом производство уже идет полным ходом. Сюжетная линия второго сезона пока держится в секрете.

Мы успели снять две серии до того, как нам пришлось закрыться из-за пандемии. В данный момент сценаристы перерабатывают сюжет, и это настоящее безумие Марк Дюпласс.

Известно, что к своим ролям во втором сезоне вернутся Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стив Карелл, Гугу Эмбата-Ро, Бел Паули и Билли Крудап.

Напомним, что на 72-й церемонии вручения наград "Эмми" сериал "Утреннее шоу" выдвинули в четырех основных актерских категориях.

Ранее мы сообщали о том, что Universal и сеть кинотеатров AMC договорились о показах "Форсаж 9".

Видео:Apple TV/YT