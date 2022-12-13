Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по офису Fox в Мемфисе

Мужчина один раз выстрелил по зданию в Мемфисе, никто не пострадал.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в стрельбе по офису местного отделения американского телеканала Fox, расположенного в городе Мемфис. Со своей стороны представители телеканала уточнил, что подозреваемый был обезврежен спустя два часа после того, как мужчина произвел выстрел по зданию. Далее преступник скрылся в ближайшем ресторане. При нападении на СМИ злоумышленник использовал штурмовую винтовку. В настоящее время известно, что никто не пострадал в результате опасной деятельности стрелка. В официальном сообщении полиции уведомляется, что подозреваемый утром вторника 2 мая подошел к работнику телеканала FX на парковке, после чего показал ему оружие. После этого сотрудник телеканала завершил беседу и ушел, а подозреваемый направился к передней части здания и выстрелил один раз.

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