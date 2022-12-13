  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:18
89
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Военнослужащие ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью минометов "Сани"

0 0

Минобороны показали работу артиллерии на СВО.

Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины с помощью минометов "Сани". Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Минобороны России. Специалисты объяснили, что артиллерийские подразделения использовали осколочно-фугасные боеприпасы, атакуя снарядами укрепления противника и личный состав ВСУ. Известно, что после беглой серии выстрелов военные немедленно укрываются в замаскированных блиндажах. В случае ликвидации цели дополнительно маскируются орудия для осуществления огня по новым мишеням.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дистанцию около шести километров с постоянной корректировкой стрельбы расчетами беспилотной авиации.

пресс-служба Минобороны России

Подразделения группировок "Восток" и "Запад" вскрыли и уничтожили разведгруппы противника.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, минобороны, минометы, сани, цво, центральный военный округ
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии