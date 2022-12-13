Военнослужащие ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью минометов "Сани"

Минобороны показали работу артиллерии на СВО.

Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины с помощью минометов "Сани". Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Минобороны России. Специалисты объяснили, что артиллерийские подразделения использовали осколочно-фугасные боеприпасы, атакуя снарядами укрепления противника и личный состав ВСУ. Известно, что после беглой серии выстрелов военные немедленно укрываются в замаскированных блиндажах. В случае ликвидации цели дополнительно маскируются орудия для осуществления огня по новым мишеням.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дистанцию около шести километров с постоянной корректировкой стрельбы расчетами беспилотной авиации. пресс-служба Минобороны России

Подразделения группировок "Восток" и "Запад" вскрыли и уничтожили разведгруппы противника.

Фото и видео: Минобороны России