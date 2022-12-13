Начальники пресс-центров рассказали о работе военных на СВО.

Руководители пресс-центров группировок "Восток" и "Запад" рассказали утром 21 апреля о достижениях военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции на вышеназванных направлениях. Александр Гордеев подчеркнул, что по маршруту работает разведывательная группировка сил. Специалистам удалось выявить опорный пункт противника, расположенный в районе Новоданиловки. В ходе боевого задания удалось ликвидировать до восьми местных боевиков. Дополнительно расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Россия сбила беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Фурия", а расчетом ЗРК "Бук" — самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника, ликвидированы до 10 боевиков. Александр Гордеев, начальник пресс-центра "Восток"

Офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин добавил, что в течение дня на купянском направлении военнослужащие вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника. Дополнительно были сорваны шесть попыток ВСУ по ротации подразделений. Около населенного пункта Двуречное ударом из гаубицы 2С3 "Акация" военными поражен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Песчаного — уничтожены танк и реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град".

Минобороны РФ: российские войска пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях.

Фото и видео: Минобороны России