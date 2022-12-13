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Минобороны РФ: российские войска пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях

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Действия украинских групп диверсантов были пресечены в районах населенных пунктов Павловка и Малиновка.

Вооруженные силы России пресекли действия двух групп диверсантов на двух направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Действия украинских групп диверсантов были пресечены в районах населенных пунктов Павловка (ДНР) и Малиновка (Запорожская область). Также Конашенков сообщил, что за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были уничтожены до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и гаубица Д-30.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, диверсанты, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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