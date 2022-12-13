Минобороны РФ: российские войска поразили объединенный штаб группировки ВСУ "Бахмут" в ДНР

Объединенный штаб группировки был обнаружен в районе населенного пункта Константиновка.

Вооруженные силы России поразили объединенный штаб группировки украинских войск "Бахмут" в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Объединенный штаб группировки был обнаружен в районе населенного пункта Константиновка. Кроме того, российские войска поразили три командно-наблюдательных пункта батальонов воздушно-десантной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Терны и Тоненькое.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ на правом берегу Днепра.

Видео: Минобороны России