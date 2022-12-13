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Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ на правом берегу Днепра

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Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется расчетами беспилотной авиации.

Минобороны показало видео боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ  на правом берегу Днепра в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах подразделения 120-мм самоходных орудий "Нона" ведут борьбу по уничтожению живой силы украинских войск. В военном ведомстве отметили, что разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется расчетами беспилотной авиации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: артиллерийские подразделения, вдв, днепр, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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