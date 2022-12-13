Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ на правом берегу Днепра

Минобороны показало видео боевой работы артиллерийских подразделений ВДВ на правом берегу Днепра в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах подразделения 120-мм самоходных орудий "Нона" ведут борьбу по уничтожению живой силы украинских войск. В военном ведомстве отметили, что разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется расчетами беспилотной авиации.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все