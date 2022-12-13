Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град"

Артиллерийские подразделения поражают артиллерийские батареи украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения огневых задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллерийские подразделения поражают артиллерийские батареи украинских войск, разрушают замаскированные оборонительные сооружения и подавляют пункты управления противника.

В военном ведомстве отметили, что важную роль в нанесении удара играет точное наведение. Расчетам РСЗО "Град" помогает беспилотная авиация.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Артемовск с двух сторон.

Видео: Минобороны России