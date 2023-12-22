Петербурженка получила c водителя почти 300 тысяч рублей за сломанный в ДТП нос

Долг ей помогли взыскать судебные приставы.

Судебные приставы помогли взыскать в пользу 35-летней петербурженки 280 тысяч рублей компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП. Пострадавшая получила перелом носа и травму зубов на нерегулируемом пешеходном переходе, рассказали в пресс-службе ФССП России по г. Санкт-Петербургу.

По данным федеральной службы судебных приставов, 45-летний водитель наехал на женщину, переходившую дорогу. У пострадавшей были диагностированы тупая травма головы, перелом костей носа, потеря нескольких передних зубов. Суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу петербурженки в размере 280 тысяч рублей.

Мужчина не выплатил данную сумму в положенный срок. За задержку приставами был назначен исполнительский сбор в размере почти 20 тысяч рублей. Также петербуржца ограничили в праве выезда за пределы РФ. В итоге необходимая сумма поступила на депозитный счёт районного отдела и в кратчайшие сроки была переведена пострадавшей женщине.

Ранее петербургские приставы взыскали с компаний-должников 1,2 млрд рублей.

Фото: ФССП России по г. Санкт-Петербургу