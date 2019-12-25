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По факту смертельной аварии на трассе "Вологда – Тихвин" возбуждено уголовное дело
Сегодня, 9:34
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По факту смертельной аварии на трассе "Вологда – Тихвин" возбуждено уголовное дело

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В результате погибли водитель Kia и 65-летняя пассажирка Omoda.

Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии с двумя погибшими в Бокситогорском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, 22 июня на 394 километре трассы "Вологда – Тихвин" в Бокситогорском районе 40-лнтняя женщина за рулём Kia по неустановленной причине совершила выезд на полосу встречного движения, спровоцировав тем самым лобовое столкновение с автомобилем Omoda, за рулем которого был 25-летний водитель.

В результате погибли водитель Kia и 65-летняя пассажирка Omoda. По уточненным данным, еще четыре человека получили травмы, среди них – 11-летний ребенок.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Ведется расследование.

Скриншот: из видео МВД по СПБ и ЛО

Теги: авария, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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