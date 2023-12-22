Петербургские приставы взыскали с компаний-должников 1,2 млрд рублей

Наиболее продуктивным для приставов за последние четыре года оказался 2021 год, когда за первые три месяца они смогли взыскать с предприятий 2,7 млрд рублей.

В I квартале 2024 года региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Северной столице взыскало с должников-компаний более 1,2 млрд рублей, пишет "Деловой Петербург".

Наиболее продуктивным для приставов за последние четыре года оказался 2021 год, когда за первые три месяца они смогли взыскать с предприятий 2,7 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах за первый квартал с бизнесменов взыскали 2,1 млрд и 1,9 млрд рублей соответственно.

В то же время в январе-марте 2021 года приставы начали 74,6 тыс. исполнительных производств против юридических лиц, а в последующие два года - 139,6 тыс. и 111 тыс. соответственно. Что касается 2024 года, то за три месяца ФССП начала 76,3 тыс. исполнительных производств против компаний в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге количество должников по кредитам и займам выросло на 8 тыс. человек за год.

Фото: ГУ ФССП России по Петербургу