В Петербурге количество должников по кредитам и займам выросло на 8 тыс. человек за год

На 1 января 2022 года на исполнении находилось 158 тыс. производств в отношении 138 тыс. должников, на 1 января 2023 года — 168 тыс. производств в отношении 147 тыс. должников, а на 1 января 2024 года — 180 тыс. производств в отношении 155 тыс. должников.

Согласно данным Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Петербургу, число горожан, имеющих задолженности по кредитам и займам, увеличилось на восемь тыс. человек в 2023 году. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале.

По его словам, на 1 января 2022 года на исполнении находилось 158 тыс. производств в отношении 138 тыс. должников, на 1 января 2023 года — 168 тыс. производств в отношении 147 тыс. должников, а на 1 января 2024 года — 180 тыс. производств в отношении 155 тыс. должников.

Рябоконь считает, что рост числа должников связан со снижением уровня жизни, агрессивной рекламой микрофинансовых организаций и мошенническими атаками в отношении граждан с использованием дистанционных способов получения кредитов и микрозаймов. Он также напомнил, что задолженность петербуржцев по кредитам возросла с 1,5 триллиона рублей в 2022 году до 1,8 трлн рублей в 2023 году. В связи с этим, депутат предлагает запретить выдачу онлайн кредитов без подписанного собственноручно договора и рекламу микрофинансовых организаций.

Ранее мы сообщили о том, что с начала 2024 года петербургских коллекторов оштрафовали на 5,6 млн рублей.

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