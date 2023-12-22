Минобороны: российские войска отразили контратаку ВСУ в районе Урожайного

Общие потери противника составили до 160 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили контратаку украинских войск в районе Урожайного. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Подразделения группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной и механизированной бригад противника в районах Водяного, Макаровки и Пречистовки. Общие потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, гаубица М198 и три гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России