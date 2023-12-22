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В Нарышкином бастионе 9 Мая пройдет концерт
Сегодня, 16:54
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В Нарышкином бастионе 9 Мая пройдет концерт

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В Нарышкином бастионе установят сцену  и пять шатров.

В Нарышкином бастионе 9 Мая пройдет концерт. ГАТИ выдала ордер Музею истории Санкт-Петербурга для обеспечения работ по организации праздничных мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции. 

В Нарышкином бастионе установят сцену  и пять шатров. В 12:00 9 мая произведут традиционный полуденный выстрел из сигнального орудия. Отмечается, что в 2023 году  выстрел произвела жительница блокадного Ленинграда Пальмира Григорьевна Смолянинова.

Ранее мы писали, что выставка "Эвакуация" проходит в Гатчинском музее-заповеднике.

Фото: Музей истории Санкт-Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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