В Нарышкином бастионе 9 Мая пройдет концерт. ГАТИ выдала ордер Музею истории Санкт-Петербурга для обеспечения работ по организации праздничных мероприятий, посвященных 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.
В Нарышкином бастионе установят сцену и пять шатров. В 12:00 9 мая произведут традиционный полуденный выстрел из сигнального орудия. Отмечается, что в 2023 году выстрел произвела жительница блокадного Ленинграда Пальмира Григорьевна Смолянинова.
Ранее мы писали, что выставка "Эвакуация" проходит в Гатчинском музее-заповеднике.
Фото: Музей истории Санкт-Петербурга
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