В США эксперт заявил, что Флойд умер из-за проблем с сердцем, а не от удушения

Патологоанатом уточнил, с чем связана смерть афроамериканца в Миннеаполисе.

В США эксперт заявил, что афроамериканец Джордж Флойд умер из-за проблем с сердцем, а не от удушения. Такое заявление сделал патологоанатом Дэвид Фаулер. Он дал экспертные показания в рамках судебного разбирательства по трагедии, которая произошла в мае 2020 года в городе Миннеаполис штата Миннесота.

Эксперт работает на протяжении 17 лет патологоанатомом в штате Мэриленд. Его вызвали адвокаты подсудимого. на вопрос Эрика Нельсона спикер ответил, что причиной смерти афроамериканца стала внезапно возникшая аритмия. Он не исключил роли употребления Флойдом препаратов (содержавших фентанил и метамфетамин), а также обстоятельства задержания.

Все это в совокупности вызвало смерть Флойда. Дэвид Фаулер, американский патологоанатом

Напомним, что резонансное дело рассматривается судом с 8 марта. Из зала суда ведется прямая трансляция. Обвиняемым в гибели темнокожего задержанного стал бывший полицейский Дерек Шовин. Он применил силовом прием при аресте подозреваемого. После этого мужчина скончался. Спустя несколько дней после смерти задержанного Шовина и трех его коллег уволили со службы. Сейчас подсудимому вменяют непредумышленное убийство. Наказание по данной статье говорит о возможном тюремном заключении на срок до сорока лет.

Судмедэксперт заявил, что причиной смерти Флойда стало сердечное заболевание.

Фото: Pixabay.com