В США убивший Флойда экс-офицер попросил о новом судебном разбирательстве

Эрик Нельсон подал апелляцию на решение коллегии присяжных.

В США убивший темнокожего задержанного Джорджа Флойда экс-офицер попросил о новом судебном разбирательстве. Заявку от имени Дерека Шовина подали юристы. Ранее их клиент был признан виновных в трех пунктах: непредумышленном убийстве, умышленном убийстве второй степени и неуважении к человеческой жизни, повлекшее по неосторожности смерть. Адвокаты сомневаются в законности вынесенного судом присяжных вердикта. Подана апелляция о проведении нового разбирательства. Эрик Нельсон уточнил, что широкая досудебная огласка вокруг смерти Флойда помешала вынести справедливый приговор.

Адвокат напомнил, что суд не стал изолировать присяжных, а также не призвал их избегать всех СМИ. По мнению Шовина, коллегия присяжных подвергалась запугиваниям и давлению со стороны на расовой почве. Шовин утверждает, что суд допустил восемь нарушений. Он уверен, что разбирательство носило предвзятый характер.

В Техасе подали прошение о посмертном помиловании Джорджа Флойда по делу о наркотиках.

Фото: YouTube/KHOU 11